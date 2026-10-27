دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، دول الاتحاد الاوروبي الى تبني عاجل لقرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى إدراج المليشيات الحوثية بأجنحتها السياسية والعسكرية وقياداتها وأجهزتها الأمنية على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية تعول على دور المجلس في حشد توافق الدول الأعضاء لتحويل هذا الموقف السياسي المهم إلى إجراء أوروبي نافذ، واستخدام كافة أدوات الضغط القانونية والاقتصادية، والدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإرهابية من قبل المليشيات الحوثية، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وإرادة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أن هذا هو الوقت المناسب ليقول الاتحاد الأوروبي كلمته الحاسمة، إزاء صلف المليشيات التي فاقت بممارساتها الاجرامية كل أساليب التنظيمات الإرهابية في ترويع واستهداف المدنيين والمطارات والمنشآت الحيوية، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، والاعتداء على السفن التجارية، واحتجاز العاملين الأمميين و الإنسانيين، ما يستوجب تطبيق المعايير الأوروبية لمكافحة الإرهاب بعد ان تم استنفاد كافة الخيارات السلمية.

وحذر من ان استمرار هجمات المليشيات الحوثية داخل اليمن وعبر الحدود، والملاحة الدولية تجعل كلفة التأخير باهظة للغاية، موضحاً ان التحرك الأوروبي الآن يستطيع تقليص الموارد التي تمول هذه الاعتداءات، وتعزيز حماية المدنيين وأمن المنطقة والمصالح الأوروبية.

و وأكد رئيس مجلس القيادة مضي الدولة وقواتها المسلحة بكافة تشكيلاتها العسكرية والمقاومة الشعبية في عملية «فجر اليمن» حتى انهاء التهديد الإرهابي، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، لافتاً في هذا السياق ان تصنيف المليشيات الحوثية يوجه رسالة واضحة بأن تحقيق أي مكاسب عبر الإرهاب لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف كان.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة التحديات الراهنة وتخفيف معاناته الإنسانية.

وأشار إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة السكان، ومواصلة التنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء المعنيين لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية وسبل تلبيتها على وجه السرعة.