حين تجمع الحياة زوجين في مشوار طويل من العِشرة، قد يكتب القدر أحياناً فصولاً دراماتيكية لا تملك القلوب أمامها سوى الوقوف صامتة إجلالاً لصدق الروابط الإنسانية. ففي العراق، شهدت محافظة كركوك واقعة نادرة ومؤثرة، بعدما أصرّ القدر على ألا يفرق بين شريكين حتى في لحظة الموت الأخيرة، ليفارقا الحياة بفارق زمني لم يصل إلى 60 دقيقة.

وفي تفاصيل الواقعة أن الوسط المحيط بالزوجين تلقّى صدمة رحيل الزوج ثائر ذياب محمود، الذي وافته المنية مفارقاً دنيانا. ولم تكن أسرة الراحل ومحبوه يعلمون أن الفاجعة تخبئ فصلاً أسرع وأكثر قسوة، فبعد أقل من ساعة واحدة على إعلان وفاة الزوج، توقفت أنفاس زوجته لتلتحق به مباشرة، في مشهد صادم أثار موجة عميقة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وفي تصريحات صحفية لمصدر طبي في دائرة صحة كركوك، قال إن تقارب الوفاتين بهذه الدقة الشديدة يُعد من الحوادث النادرة وغير المألوفة في سجلات المحافظة. وتركت الحادثة طابعاً إنسانياً غامضاً ومؤثراً، يعيد إلى الأذهان قصص الوفاة بعد الفراق أو ما يُعرف شعبياً بـ«موت الكمد» أو الحزن الشديد على فراق شريك العمر. وبينما طوت الأقدار صفحة حياة الزوجين بهذه النهاية التراجيدية، يظل رحيلهما المتقارب شاهداً حياً على ارتباط روحي عميق، جعلهما يأبيان البقاء في هذه الدنيا وحيدين، ليكتب لهما القدر الرحيل معاً في الوقت ذاته.