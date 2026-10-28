أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، تأييده السماح للسيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو بدخول الولايات المتحدة، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التي أُجريت الأحد الماضي في البرازيل.

وكان فلافيو بولسونارو قد غادر البرازيل متوجهًا إلى الولايات المتحدة، بحسب تقارير عالمية نقلت عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستمنحه وأفراد أسرته تأشيرات دخول.

وقال ترمب، ردًا على أسئلة الصحفيين لدى عودته من رحلة انتخابية إلى ولاية تكساس، في قاعدة أندروز الجوية المشتركة: «نعم، سأوافق على ذلك»، مضيفًا أنه سمع أن بولسونارو موجود في الأرجنتين.

ترمب يشكك في نزاهة الانتخابات البرازيلية

وأبدى الرئيس الأمريكي انتقادات للعملية الانتخابية في البرازيل، واصفًا الانتخابات بأنها «غريبة للغاية»، ومشيرًا إلى أنها تلقت تقييمات سلبية، كما ربط بين نتائجها وأداء الأسواق المالية.

وقال ترمب إنه لم ينحز إلى أي من المرشحين، موضحًا أنه يعرف الرئيس البرازيلي اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ويعرف فلافيو بولسونارو إلى حد ما، كما يعرف والده الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو جيدًا.

وأضاف ترمب أنه يعتقد أن ما تعرض له جايير بولسونارو كان معاملة سيئة، في إشارة إلى اتهاماته السابقة بوجود اضطهاد قضائي استهدف الرئيس البرازيلي السابق.

وكان فلافيو بولسونارو قد خسر الانتخابات أمام لولا دا سيلفا، لكنه لم يعلن حتى الآن قبول الهزيمة، كما غادر البلاد بعدما رفض الامتثال لأمر صادر عن المحكمة العليا يقضي بتسليم جوازات سفره.

ترمب يتحدث عن الحرب في أوكرانيا

وفي سياق آخر، أعرب ترمب عن أمله في عقد لقاء قريب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا اعتقاده بأن تقدمًا كبيرًا تحقق على طريق تسوية الحرب في أوكرانيا.

وكان بوتين قد أعلن استعداد روسيا لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية خلال الشهر المقبل، داعيًا إلى وضع ضمانات أمنية للبلدين وإطار أمني شامل لأوروبا.

ولم يقدم ترمب، تفاصيل إضافية بشأن موعد اللقاء المحتمل أو طبيعة التقدم الذي أشار إليه في جهود إنهاء الحرب.

لقاء مرتقب مع الرئيس الصيني وزيارة إلى مانيلا

وأشار ترمب أيضًا إلى أن جدول أعماله يتضمن اجتماعًا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمناقشة نزع السلاح النووي.

ومن المقرر كذلك أن يزور العاصمة الفلبينية مانيلا في نوفمبر المقبل للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في إطار تحركاته الدبلوماسية المرتقبة مع عدد من القادة الدوليين.

ترمب يعلق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

وعند سؤاله عن خسارة حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددًا من المقاعد في الانتخابات، قال ترمب إنه سمع أن نتنياهو حقق أداءً جيدًا.

وأضاف أن النتيجة تبدو متقاربة، معتبرًا أن تأييده السابق ربما ساعد نتنياهو، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن النتائج التي استند إليها في تقييمه.

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقترب

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الأسبوع التالي للتصريحات، والتي ستحدد موازين القوى داخل مجلسي النواب والشيوخ.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى احتمال استعادة الحزب الديمقراطي السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، وهو ما قد يؤثر في قدرة إدارة ترمب على تمرير أجندتها التشريعية خلال الفترة المقبلة.