يستعد موسم الرياض لاستضافة أمسية غنائية تجمع الفنان السعودي عبادي الجوهر بالفنانة ناتاشا، في حفل يحتفي بالأغنية الطربية، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، ضمن برنامج الفعاليات الفنية للنسخة السابعة من الموسم.

6 نوفمبر موعد اللقاء

ومن جانبه، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تفاصيل الحفل، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار جلسة طربية تجمع عبادي الجوهر وناتاشا، ومن المقرر إقامته يوم 6 نوفمبر 2026 على مسرح محمد عبده أرينا في الرياض، فيما ينتظر الإعلان عن موعد طرح التذاكر قريباً.

عودة فضل شاكر تتصدر المشهد

وفي سياق حفلات الموسم، أحيا الفنان اللبناني فضل شاكر خلال الفترة الماضية أمسيتين غنائيتين على مسرح أبو بكر سالم يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع مع عودته إلى إحياء الحفلات بعد غياب استمر 14 عاماً.

كما حظيت عودته باهتمام عدد من نجوم الفن، الذين عبروا عن سعادتهم بعودته إلى المسارح، لتشكل حفلاته إحدى أبرز محطات انطلاق الفعاليات الغنائية في موسم الرياض.

ومنذ انطلاقه في 21 أكتوبر الجاري، يواصل موسم الرياض تقديم أجندة حافلة بالفعاليات التي تمتد من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية إلى المنافسات الرياضية والأنشطة الثقافية، فضلاً عن التجارب الترفيهية التفاعلية، في برنامج يستهدف شرائح متنوعة من الجمهور بمختلف اهتماماته وأعماره.

إشادة بالمطرب عايض

يشار إلى أن أشاد عبادي الجوهر سابقًا بتجربة مواطنه الفنان عايض يوسف، مثنياً على نجاحه في ترسيخ هويته الفنية واختيار مسار موسيقي مختلف خلال فترة قصيرة، إلى جانب استقطاب قاعدة جماهيرية لافتة.

وقال عبادي الجوهر، خلال لقاء مصور، إن عايض نجح في تقديم خط فني لم يسبقه إليه أحد، وتمكن من بناء جمهور يحظى بما يقدمه من أعمال غنائية، قائلاً: «هو خامة صوتية مختلفة عن الموجود على الساحة».