كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن أكثر ما يثير قلقه ويشكل هاجساً دائماً في حياته، مؤكداً أن الخوف من المجهول يظل من أصعب المشاعر التي تواجه الإنسان مهما بلغ من نجاح أو استقرار.

وجاءت تصريحات علامة خلال لقاءات إعلامية على هامش زيارته الأخيرة إلى تونس، حيث تحدث بصراحة عن نظرته للحياة والأحداث غير المتوقعة التي قد تبدل واقع الإنسان في لحظات.

وأوضح الفنان اللبناني أن الإنسان قد يعيش فترات من الهدوء والاطمئنان والاستقرار، قبل أن يُفاجأ بحدث غير متوقع يقلب حياته رأساً على عقب ويؤثر في راحته النفسية واستقراره، معتبراً أن هذا الجانب المجهول من الحياة هو أكثر ما يبعث القلق داخل نفسه.

وأكد راغب علامة أنه يفضّل الحديث بصدق بعيدا عن الشعارات المثالية، موضحاً أنه كان بإمكانه الادعاء بأن لا شيء يخيفه، إلا أنه يرى أن مثل هذا الحديث لا يعكس الحقيقة ولا ينسجم مع مشاعره الواقعية.

وتزامنت تصريحاته مع أصداء الحفل الذي أحياه مؤخراً على مسرح قرطاج في تونس، الذي شهد موقفاً استثنائياً خطف أنظار الحضور وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع. فقد ظهرت عروس تونسية داخل الحفل مرتدية فستان زفافها مباشرة بعد مغادرتها قاعة الأفراح، في مشهد غير مألوف أثار اهتمام الحاضرين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وحرص راغب علامة على مشاركة العروس فرحتها من فوق المسرح، حيث هنأها بمناسبة زواجها وتمنى لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار، قبل أن يدعو الجمهور إلى الاحتفال معها، لتتعالى الزغاريد والتصفيق في أرجاء المسرح وسط أجواء احتفالية لافتة.