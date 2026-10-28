تصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز المشهد الفني بعد تصريحات لافتة وجهت خلالها رسالة مباشرة إلى من وصفتهم بـ«أعداء النجاح»، مؤكدة أن الجوائز التي حصدتها أخيراً تدين لهم بشكل غير مباشر، كما وضعت حداً للشائعات المتداولة بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة منى زكي.

وجاءت تصريحات ياسمين على هامش تكريمها خلال حفل جوائز The Best لحصاد الأعمال الدرامية والفنية لعام 2026، حيث أعربت عن سعادتها بما تحققه من نجاحات وما تحظى به من دعم جماهيري متواصل.

وأكدت الفنانة المصرية أن محبة الجمهور تمثِّل الدافع الأكبر لاستمرارها، قائلة إنها تشكر الله على النجاح الذي تحققه، كما توجه الامتنان لجمهورها الذي يساندها في مختلف مراحل مشوارها الفني.

وفي رسالة حملت طابع التحدي، وجهت شكراً خاصاً لمن أسمتهم «أعداء النجاح»، مشيرة إلى أن محاولات محاربتها تدفعها إلى التمسك بالنجاح والسعي لتحقيق مزيد من الإنجازات، لافتة إلى أنها تهدي لهم جوائز أفضل ممثلة التي حصلت عليها مؤخراً.

وحسمت ياسمين عبدالعزيز في الوقت نفسه الجدل المتكرر حول طبيعة علاقتها بالفنانة منى زكي، التي يُعرض لها حالياً مسلسل (طالع نازل)، نافية بشكل قاطع وجود أي خلاف أو منافسة شخصية بينهما. وقالت إن البعض يحاول الوقيعة بينهما عبر ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أن منى زكي تجمعها بها علاقة قوية وممتدة منذ سنوات من خلال العديد من الأعمال المشتركة.

واختتمت تصريحاتها بالتشديد على أن ما يتردد بشأن وجود خلافات أو غيرة فنية بينهما لا يتجاوز كونه شائعات وتفسيرات بعيدة عن الواقع، على حد تعبيرها.