مواجهة بطعم خاص تنتظر رياض محرز، حين يقود الشمال القطري أمام الهلال، اليوم على استاد البيت، في الجولة الثالثة من النخبة الآسيوية.



الجزائري سيظهر للمرة العاشرة أمام الزعيم، لكن هذه المرة بألوان مختلفة بعد رحيله عن الأهلي السعودي وانضمامه للشمال.



أرقام محرز أمام الهلال تحمل مفارقة لافتة، ففي تسع مواجهات سابقة لم ينجح في التسجيل مطلقاً، رغم أنه صنع خمسة أهداف، وكان مصدر الخطورة الأول لفريقه في كل مرة.



ورغم تسجيله أمام أغلب كبار الدوري السعودي، ظلت شباك الهلال عصية عليه، حتى في آخر ظهور له بقميص الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، حين انتهى اللقاء 1-1 وتأهل الهلال بركلات الترجيح.



اليوم في البيت، هل يفعلها محرز أخيراً ويفك نحس التسجيل أمام الهلال؟ أم يواصل هوايته المفضلة في صناعة الفارق لزملائه؟