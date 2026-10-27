حقق فريق التعاون لكرة القدم الشاطئية فوزاً على نظيره «بي تي سيفين» الفرنسي بنتيجة 5–4، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم الشاطئية، المقامة في مدينة ألانيا التركية، بمشاركة 32 فريقاً موزعة على ثماني مجموعات.



ويمثل التعاون المملكة العربية السعودية في البطولة بصفته بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم الشاطئية، ضمن مجموعة تضم إلى جانبه «بي تي سيفين» الفرنسي، و«نابولي باترون» اليوناني، و«بي إس سي يوركاس» البيلاروسي.



ويواصل التعاون مشواره اليوم (27 أكتوبر) بمواجهة «نابولي باترون» اليوناني، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات غداً (28 أكتوبر) بلقاء «بي إس سي يوركاس» البيلاروسي.