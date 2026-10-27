أبدى مدرب القادسية بريندان رودجرز، فخره بأداء لاعبيه بعد التعادل 1-1 أمام السد القطري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027.



وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي: «أشكر اللاعبين على الجهد الكبير، قاتلوا حتى النهاية وأظهروا شخصية قوية في العودة بعد هدف السد، المباراة كانت صعبة في ظل الرطوبة العالية وخوضنا مباراة قوية قبل يومين، وأرى أن التعادل نتيجة عادلةً».



وأضاف: «نملك خمس نقاط من ثلاث مباريات، ولا تزال أمامنا فرصة لمواصلة حصد النقاط والتقدم، أنا فخور بما قدمه الفريق».



وعن استبدال محمد أبو الشامات، أوضح: «محمد لاعب مميز ويقدم مستويات جيدة هذا الموسم وأرقامه مميزة كظهير، قرار استبداله كان تكتيكياً مع الأخذ في الاعتبار حصوله على بطاقة صفراء وخطورة المنافس في نفس الجهة، تركي العمار قدم إضافة جيدةً بعد مشاركته».



وتابع: «نواجه بعض الإصابات ونخوض عدداً كبيراً من المباريات في أجواء حارة، أشكر جميع اللاعبين على ما يقدمونه، في كرة القدم نفوز أحياناً ونتعادل أو نخسر أحياناً، وهذا جزء من اللعبة».



ورداً على سؤال «عكاظ» حول الاستحواذ، قال رودجرز: «لم نكن بالمستوى المطلوب في الثلث الأخير، لم نكن بالدقة المطلوبة في التمرير بالمناطق الهجومية رغم جودتنا، عندما كنا نحول اللعب للجهة الأخرى كنا نصل للمساحات بشكل أسرع لكن لم نستثمر ذلك».



وختم: «قد يتوقع البعض منا الفوز في كل مباراة، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة، خضنا (الجمعة) مواجهة قوية أمام أحد أفضل فرق آسيا بجهد بدني كبير، ثم لعبنا بعد فترة قصيرة دون وقت كافٍ للاستشفاء، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ونتطلع للمباراة القادمة».