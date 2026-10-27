أعاد النجم الإنجليزي هاري كين الكرة الذهبية إلى بلاده بعد غياب دام 25 عاماً، إثر تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2026، متفوقاً على الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال، خلال الحفل الذي احتضنه مسرح «لندن بالاديوم» في العاصمة البريطانية، أمس (الإثنين).

وأصبح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني خامس لاعب إنجليزي يتوج بالجائزة المرموقة، والأول منذ مواطنه مايكل أوين، الذي حصدها عام 2001، ليكتب كين اسمه في سجل أساطير الكرة الإنجليزية.

73 هدفاً تقود كين إلى المجد

وجاء تتويج كين (33 عاماً) بعد موسم استثنائي تألق خلاله بقميص بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب قيادته المنتخب الإنجليزي إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، مسجلاً 73 هدفاً مع ناديه ومنتخب بلاده.

وحسم النجم الإنجليزي سباق الكرة الذهبية أمام منافسة قوية من مبابي، الذي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً، بينها 10 أهداف في نسخة 2026، ولامين يامال الذي قاد المنتخب الإسباني للتتويج بالمونديال.

كين: شكراً لمن منحوني أصواتهم

ولم يُخفِ كين تأثره لحظة تسلّمه الجائزة، إذ وجّه الشكر إلى المصوّتين له، قائلاً: «شكراً لكل من صوّت لي، أتخيل أن الاختيار كان صعباً، لذلك أكرر شكري لكل من منحني صوته».

وجاء فوز كين بالجائزة التي تنظمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، ويشارك في التصويت عليها 100 صحفي من مختلف أنحاء العالم، بعد حصوله على أعلى مجموع من النقاط، وفق نظام يختار فيه أعضاء لجنة التحكيم 10 لاعبين بالترتيب من قائمة تضم 30 مرشحاً.

يامال أفضل لاعب شاب.. ودي لا فوينتي أفضل مدرب

وشهد الحفل تتويج الإسباني لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، بعد تألقه مع برشلونة في الدوري الإسباني ومساهمته في قيادة منتخب بلاده للفوز بكأس العالم.

وفاجأ يامال الحاضرين بتصريح خلال تسلّمه الجائزة، أكد فيه أن زميله في برشلونة باو كوبارسي كان يستحق التتويج، قائلاً: «كنت أتمنى أن تذهب الجائزة إلى كوبارسي، فهو يستحقها».

كما حصد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي جائزة أفضل مدرب في العالم، بعد قيادته إسبانيا إلى لقب كأس العالم، فيما نال الحارس الإسباني أوناي سيمون جائزة أفضل حارس مرمى.

كين يخلف ديمبيلي ورودري

وخلف كين النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، المتوج بالكرة الذهبية عام 2025، والإسباني رودري، الذي حصد الجائزة عام 2024.

وتُعد الكرة الذهبية إحدى أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم العالمية، بعدما هيمن عليها خلال العقدين الماضيين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان يتصدران قائمة الأكثر تتويجاً بالجائزة، برصيد 8 كرات ذهبية لميسي و5 لرونالدو.