أعرب مدرب فريق القادسية الإيرلندي بريندان رودجرز، عن فخره بأداء لاعبيه عقب التعادل أمام السد القطري، بهدف لكل منهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيداً بالروح القتالية التي أظهرها الفريق رغم ضغط المباريات والظروف البدنية الصعبة.



وقال: «أشكر اللاعبين على الجهد الكبير الذي قدموه، فقد قاتلوا حتى النهاية وأظهروا شخصية قوية في العودة بعد هدف السد. كانت المباراة صعبة في ظل الرطوبة العالية وخوض مباراة قوية قبل يومين، وأرى أن التعادل نتيجة عادلة، خصوصاً أن كلا الفريقين أتيحت لهما فرص للتسجيل».



وأضاف: «نملك خمس نقاط من ثلاث مباريات، ولا تزال أمامنا فرصة لمواصلة حصد النقاط والتقدم في البطولة، وأنا فخور جداً بما قدمه الفريق».



وعن استبدال محمد أبو الشامات، قال رودجرز: «محمد لاعب مميز، ويقدم مستويات جيدة هذا الموسم، كما يمتلك أرقاماً مميزة في مركز الظهير. جاء قرار استبداله في إطار بعض التغييرات التكتيكية، مع الأخذ في الاعتبار حصوله على بطاقة صفراء وخطورة اللاعب المنافس في الجهة ذاتها، لذلك فضلنا إجراء التغيير، وقدم تركي العمار إضافة جيدة بعد مشاركته».



وتابع رودجرز: «نواجه بعض الإصابات، ونخوض عدداً كبيراً من المباريات في أجواء حارة، وأود أن أشكر جميع اللاعبين على ما يقدمونه. في كرة القدم، نفوز في بعض المباريات ونتعادل أو نخسر في أخرى، وهذا جزء من اللعبة».



ورداً على سؤال «عكاظ» حول استحواذ القادسية لمجريات المباراة، أشار رودجرز إلى أن الفريق لم يكن بالمستوى المطلوب في الثلث الأخير من الملعب، موضحاً: «لم نكن بالدقة المطلوبة في التمرير عندما نصل إلى المناطق الهجومية، رغم امتلاكنا الجودة والقدرة على صناعة الفرص. وعندما كنا نعيد الكرة ونحول اللعب إلى الجهة الأخرى، كنا نتمكن من الوصول إلى المساحات بصورة أسرع، لكننا لم نستثمر ذلك بالشكل المطلوب».



واختتم رودجرز حديثه بالتأكيد على صعوبة ضغط المباريات، قائلاً: «قد يتوقع البعض منا الفوز في كل مباراة، لكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة. خضنا (الجمعة) مواجهة قوية أمام أحد أفضل الفرق في آسيا، وقدمنا خلالها جهداً بدنياً كبيراً، ثم لعبنا بعد فترة قصيرة دون الحصول على الوقت الكافي للاستشفاء. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، ونعلم أننا قادرون على تقديم المزيد، ونتطلع الآن إلى مباراتنا القادمة».