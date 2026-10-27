تعادل ممثل الوطن فريق القادسية مع ضيفه السد القطري 1-1 (الاثنين) على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.



وتقدم السد عبر هدف أكرم عفيف في الدقيقة 74، قبل أن يدرك القادسية التعادل عن طريق جوليان كينيونيس (84).



وشهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين، وتمكن السد من التقدم بالنتيجة بعدما استلم نجمه أكرم عفيف الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية مُتقنة بقدمه اليمنى، استقرت في الزاوية العليا اليمنى للمرمى (74).



لكن القادسية لم ينتظر طويلاً لإدراك التعادل، بعدما استلم كينيونيس الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة بقدمه اليسرى، لترتطم بيد المدافع طارق سلمان وتغيّر اتجاهها، مخادعةً الحارس برشم قبل أن تستقر في الشباك (84).



وضغط القادسية بقوة خلال الدقائق المُتبقية من زمن اللقاء، سعياً إلى قلب النتيجة وخطف هدف الفوز، إلا أن دفاع السد، ومن خلفه الحارس برشم، نجح في الحفاظ على تماسكه والذود عن مرماه، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وبهذه النتيجة، يحقق القادسية تعادله الثاني ويصل للنقطة الخامسة، فيما نال السد القطري نقطته الأولى بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية.