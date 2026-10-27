توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي القصيم والشرقية، ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/الساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين على الأجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على تلك الأجزاء.

وستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين على الجزأين الشمالي الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج على هذين الجزأين.