دعا المفوض الأوروبي للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات وحكومات عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، إلى تحرك عاجل لتفادي المجاعة في السودان، مطالبين بإزالة العوائق أمام المساعدات الإنسانية، والمجتمع الدولي بزيادة التمويل لتلبية الاحتياجات المتصاعدة.

وحذّر الموقعون على البيان الذي نشرته الخارجية الأمريكية اليوم، من التدهور المقلق في الأمن الغذائي، مؤكدين أن خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة، الذي نبّه إليه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يستدعي إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح.

وأوضح البيان أن نحو 19.5 مليون شخص، يمثلون 41% من سكان السودان، يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضاف أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم قد يتجاوز التقديرات البالغة 825 ألف طفل ما لم تتخذ إجراءات فورية، فيما يتوقع تضاعف عدد المناطق التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، والمقدّر مبدئيًا بـ14 منطقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل بصورة عاجلة، والمؤسسات التنموية والمالية إلى تكييف برامجها مع احتياجات الأمن الغذائي، مع دعم موسم الزراعة الشتوي وتعزيز الاستجابات التي تقودها الجهات المحلية.