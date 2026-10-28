أثارت الفنانة جوري بكر حالة من الجدل بعد رسالة لافتة شككت فيها بشكل غير مباشر في المعايير التي تقوم عليها بعض التكريمات الفنية، متسائلة عمّا إذا كانت الجوائز تُمنح على أساس الاستحقاق والنجاح الحقيقي أم أن المجاملات والوساطات باتت تلعب دوراً في اختيار المكرمين.

وجاءت تصريحات جوري بكر عبر حسابها الرسمي على موقع (إنستغرام)، بعد ساعات من إقامة حفل The Best، وذلك رداً على تساؤلات متكررة تلقتها بشأن غيابها عن حفلات التكريم والمهرجانات خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الفنانة المصرية أنها سئمت من تكرار الحديث عن عدم حصولها على جوائز أو تكريمات، مطالبة من يوجهون إليها هذا السؤال بالرجوع إلى الجهات المنظمة للفعاليات الفنية لمعرفة الأسس والمعايير التي تُعتمد في اختيار الأسماء المكرمة.

وفي رسالتها، طرحت جوري بكر تساؤلااً أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، حول ما إذا كانت التكريمات ترتبط فعلاً بحجم النجاح والمجهود الفني، أم أن عوامل أخرى قد تؤثر في منحها لبعض الفنانين.

وشددت على أن النجاح بالنسبة لها لا يُقاس بعدد الدروع أو الجوائز، بل بما يقدمه الفنان من أعمال يفتخر بها، وبالعمل مع صناع فن تثق بهم وتحترمهم، إضافة إلى وجودها في بيئة مهنية تقدر موهبتها. وأضافت أن تقدير الجمهور واحترامه لأعمالها يظل المعيار الأهم في مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها تقيم نجاحها بما تقدمه على الشاشة، وبحجم الجهد الذي تبذله، وبالصورة التي تتركها لدى الناس.

وأعربت جوري بكر عن رضاها عما حققته حتى الآن، مؤكدة إيمانها بأن لكل مرحلة توقيتها المناسب، وأن القادم يحمل فرصاً جديدة لمزيد من النجاح والتطور.

واختتمت رسالتها بالتأكيد أن هدفها الأبرز هو ترك بصمة فنية حقيقية من خلال أعمالها، لا السعي وراء الظهور على منصات التكريم، في موقف أعاد النقاش حول آليات اختيار المكرمين داخل الفعاليات والمهرجانات الفنية.