فجّر فليتوود تاون، المنافس في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، مفاجأة مدوية بإقصاء آرسنال من الدور الرابع لكأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح (5-3)، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحجز مقعده في ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبدأت المواجهة بواقعة غير مألوفة، إذ أوقف الحكم اللعب بعد دقيقة واحدة من انطلاق المباراة، بسبب تحليق طائرة مسيّرة «درون» فوق الملعب، قبل استئناف اللقاء عقب توقف استمر عدة دقائق.

واستثمر أصحاب الأرض أجواء المباراة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق آرون لوبالو-بي، فيما أدرك المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس التعادل لآرسنال في الدقيقة 50، مستفيدًا من تمريرة اللاعب الشاب ماكس داومان.

ودخل آرسنال المواجهة بتشكيلة غلب عليها البدلاء، قبل أن يدفع مدربه ميكيل أرتيتا بعدد من لاعبيه الأساسيين في الشوط الثاني بحثًا عن حسم التأهل. ورغم الضغط الهجومي، حافظ فليتوود تاون على تماسكه الدفاعي، فيما ازدادت مهمة الفريق اللندني صعوبة بعد طرد داومان في الدقيقة 85.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي سجل خلالها آرسنال ثلاث محاولات، قبل أن يهدر برونو غيماريش الركلة الرابعة، ليحسم فليتوود تاون المواجهة بنتيجة 5-3، ويواصل مغامرته بعدما تجاوز شيفيلد يونايتد في الدور السابق، فيما انتهى مشوار آرسنال في البطولة على نحو غير متوقع.