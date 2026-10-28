فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية على نادي برشلونة قدرها 602 يورو، عقب شكوى تقدم بها أتلتيكو مدريد، بسبب تواصل النادي الكاتالوني مع مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، دون إخطار النادي المدريدي مسبقًا بشكل كتابي.

وتأتي العقوبة استنادًا إلى المادة 133 من لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فيما تقدم أتلتيكو أيضًا بشكوى إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، الذي أعلن عدم اختصاصه بالنظر في القضية، طبقا لرويترز.

ويمتد عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد حتى يونيو 2030، لكن رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة أشعلت جدلًا استمر طوال فترة الانتقالات الصيفية، خصوصًا بعد تصريحاته خلال كأس العالم 2026، التي أشار فيها إلى رغبته في تحقيق حلم اللعب للنادي الكاتالوني.

وفي محاولة لاحتواء غضب جماهير أتلتيكو، اعتذر ألفاريز علنًا عن تصريحاته، بعدما سجل هدف الفوز الوحيد أمام ديبورتيفو لا كورونيا السبت الماضي، ليهز الشباك للمباراة الثانية تواليًا، ويقود فريقه للاقتراب بفارق نقطتين من برشلونة متصدر الدوري.

وقال ألفاريز في مقابلة عقب المباراة: «كان ذلك خطأ. أتفهم سبب غضب الجماهير. لو كنت من المشجعين، لغضبت أنا أيضًا، خاصة بالنظر إلى الدعم الذي قدموه لي منذ وصولي».

وتعرض المهاجم الأرجنتيني لصيحات استهجان متكررة من جماهير فريقه خلال الموسم الجاري، قبل أن يحظى بتصفيق حار من بعض المدرجات عقب هدفه الأخير، في مؤشر على تحسن علاقته بالجماهير