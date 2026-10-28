ينضم الفنان عمر الشريف (الابن) إلى بطولة فيلم كوميدي رومانسي جديد يحمل عنوان (Crazy Rich Arabs)، في خطوة تراهن على تقديم شخصيات عربية بصورة مختلفة بعيداً عن القوالب التقليدية والصور النمطية المتداولة في بعض الإنتاجات الهوليوودية.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم الأسبوع المقبل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بمشاركة مجموعة من الممثلين؛ بينهم وسام أصغري وآرون قادر ووليد شايا، إلى جانب كوروش بارسابور ولارا جيه باري وسارة سيادات وجورج خوري، فضلاً عن الوجوه الجديدة صوفيا كونات ومايا طنوس.

ويتولى إخراج العمل بيتر تكلا، بينما شارك في كتابة السيناريو وليد شايا وجيمي موناك، كما يشارك شايا وعمر الشريف (الابن) في الإنتاج التنفيذي للفيلم.

وتدور أحداث القصة حول (يوسف)؛ وهو موسيقي محافظ من بيروت يسافر إلى لوس أنجلوس بهدف الزواج من (ريما)، لكنه يواجه تحديات غير متوقعة في محاولة كسب موافقة شقيقها شديد الحماية. وتنقلب الأحداث رأساً على عقب عندما يكتشف يوسف وجود شقيقه التوأم المفقود منذ سنوات طويلة، وهو محامي طلاق ثري يعيش في هوليوود، لتبدأ سلسلة من المفارقات بعد تبادل الشقيقين لهويتيهما.

ومع تصاعد المواقف الكوميدية والرومانسية، تتشابك أسرار العائلة مع الاختلافات الثقافية، فيما تنخرط شخصيات أخرى في مسار الأحداث، من بينها (ليلى) مالكة صالة في بيفرلي هيلز، و(شاي) الذي يجسد دوره عمر الشريف (الابن) ويعمل في تأجير الوحدات السكنية عبر أحد التطبيقات.

وأكد وليد شايا أن الفيلم يسعى إلى تقديم معالجة مختلفة للشخصيات العربية وشخصيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال منحها أدواراً رئيسية داخل عمل كوميدي رومانسي، بدلاً من حصرها في الصور التقليدية المتعارف عليها.

وأضاف أن العمل يركز على إبراز الثقافة العربية بروح مرحة وإنسانية، مع تقديم قصة تتناول الحب والعائلة والبحث عن المعنى الحقيقي للنجاح والسعادة، بعيداً عن التنميط الذي ارتبط طويلاً بهذه الشخصيات على الشاشة.