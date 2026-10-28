ردت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي على الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إصابتها بالجنون وإيداعها مستشفى للأمراض العقلية، معربة عن استيائها من الإساءة إليها وانتقاد مظهرها وحجابها.

واستنكرت البارودي خلال بث مباشر عبر حسابها على «فيسبوك» الهجوم الذي تتعرض له، مؤكدة تمسكها بتقديم محتوى وصفته بالمحترم والراقي، وقالت: «أنا بعمل فيديوهات زي كل الستات اللي بتعمل محتويات، بس أنا بعمل محتوى محترم وراقي، إيه اللي واجعكوا فيه؟».

موقفها من الحجاب والنقاب

ورفضت البارودي الانتقادات المتعلقة بملابسها، مؤكدة تمسكها بالحجاب وعدم اقتناعها بالنقاب، ومتسائلة عن أسباب مطالبتها بارتداء العباءة السوداء والنقاب لإرضاء منتقديها، مشددة على أن مظهرها لا يبرر الإساءة إليها.

وتساءلت البارودي عن سبب مطالبتها بتغيير ملابسها لإرضاء منتقديها، قائلة: «هو أنا لازم ألبس العباية السودة عشان أرضي أهل الشر؟ يعني أنا لازم ألبس العباية السودة والنقاب وأنا في سني ده، وأنا ذنبي إيه إن سني مش باين على شكلي؟».

تحرك قانوني ضد المسيئين

وأعربت الفنانة المعتزلة عن غضبها من تداول عناوين تزعم تدهور حالتها العقلية، متهمة بعض الصفحات بالسعي إلى جذب المشاهدات على حساب سمعتها، كاشفة عن تحرير توكيل للمحامي شعبان سعيد لمواجهة ما تتعرض له من إساءات.

سبب غيابها عن الظهور

وأوضحت البارودي أن غيابها عن نشر الفيديوهات خلال الأيام الماضية جاء لانشغالها بإحياء ذكرى وفاة زوجها الفنان الراحل حسن يوسف، وقراءة القرآن الكريم، مؤكدة حرصها على الاحتفاظ بالصور والذكريات التي جمعتهما، واختتمت حديثها قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل».