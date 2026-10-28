تأهل 54 طالبًا وطالبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان إلى المرحلة النهائية من معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية (سيف 2026)، المقرر إقامتهما بمدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل.

وتوزّع الطلبة المتأهلون على مختلف المراحل الدراسية، بواقع خمسة طلاب في المرحلة الابتدائية، وستة طلاب في المرحلة المتوسطة، و43 طالبًا وطالبة في المرحلة الثانوية، في إنجاز يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي وتطوير الحلول التقنية في المجالات المستقبلية.

وهنأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الطلبة المتأهلين وأسرهم على هذا الإنجاز، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح في تقديم مشروعاتهم وتحقيق نتائج متميزة خلال المنافسات النهائية.

ويُعد معرض ومسابقة (سيف 2026) منصة عالمية تجمع المبتكرين والباحثين والمواهب التقنية من مختلف دول العالم، وتتيح للمشاركين عرض مشروعاتهم والتفاعل مع الخبراء والمحكمين ضمن مسارات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، والاستدامة، والصحة الرقمية، إلى جانب عددٍ من المجالات التقنية والابتكارية الواعدة.