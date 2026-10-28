أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً وزارياً بتعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس للدورة القادمة (1448 - 1452هـ).

وشمل القرار تعيين ستة أعضاء، هم: الوليد بن خالد عمر البلطان، وتركي بن محمد علي الجدعي، وصالح بن سليمان عبدالله العايد، وعبدالعزيز بن فهد عبدالله الحمياني، وعبدالعزيز بن محمد صالح الحناكي، ونورة بنت صالح سالم الخلف، وتمتد عضوية المجلس أربع سنوات، تبدأ من تاريخ 5/27/ 1448هـ.

ويأتي القرار في إطار استكمال تشكيل مجالس إدارات الغرف التجارية، وتعزيز دور الغرفة التجارية بالرس في خدمة قطاع الأعمال وتنمية البيئة التجارية والاستثمارية في المحافظة.

وتقوم الغرف التجارية بدور رئيس في تمثيل قطاع الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تطوير الأنشطة التجارية والاستثمارية.