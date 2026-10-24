انتخب مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، في اجتماعه الأول للدورة الثانية والعشرين (1448–1452هـ)، الشيخ عبدالله بن صالح كامل رئيساً لمجلس الإدارة لدورة ثانية على التوالي، فيما اختير أحمد بن رابح الشريف نائباً أول للرئيس، والمهندس عبدالله بن عمر قاضي نائباً ثانياً، وذلك عقب استكمال تشكيل المجلس بقرار من وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

ويضم المجلس الجديد تسعة أعضاء، تبدأ عضويتهم اعتباراً من 13 جمادى الأولى 1448 هـ، ولمدة أربع سنوات، بينهم ستة أعضاء مستمرون من الدورة الحادية والعشرين، وهم: عبدالله بن صالح كامل، وأحمد بن رابح الشريف، والشيماء بنت محمد مشاط، وعبدالله بن عمر قاضي، وعلياء بنت مازن الصواف، وفيصل بن قايد سعيد قايد، إلى جانب ثلاثة أعضاء جدد، هم: صالح بن محمد بن لادن، وعبدالقادر بن عبدالرحمن فقيه، ومعاذ بن مجدي حريري.

ويمثل تشكيل المجلس للدورة الثانية والعشرين امتداداً لمسيرة غرفة مكة المكرمة في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة للأعضاء المستمرين، وإضافة خبرات جديدة تسهم في تطوير أعمال الغرفة وتوسيع نطاق خدماتها ومبادراتها.