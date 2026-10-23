تعرض حارس مرمى فريق طرابزون سبور التركي أندريه أونانا لحادث سير عقب فوز فريقه على هارتس الأسكتلندي بهدفين دون رد، أمس (الخميس)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب موقع «Turkish Football»، وقع الحادث بعد وقت قصير من مغادرة الحارس الكاميروني ملعب بابارا بارك، إذ كان يقود سيارته عائداً إلى منزله برفقة أفراد عائلته، عقب مشاركته في المباراة.

تصادم بين 3 سيارات

وأضاف الموقع أن سيارة اصطدمت بمركبة أونانا من الخلف، ما أدى إلى اندفاعها نحو السيارة التي أمامها، في حادث تصادم متتابع شمل 3 سيارات.

وعلى الرغم من الأضرار التي لحقت بسيارة حارس طرابزون سبور، خرج أونانا وأفراد عائلته سالمين، وخضعوا لفحص طبي فوري في موقع الحادث.

رئيس طرابزون يطمئن الجماهير

ونقلت وسائل إعلام تركية تصريحاً عن رئيس نادي طرابزون سبور أرطغرل دوغان، قال فيه إن الحارس الكاميروني بحالة جيدة ولم يتعرض لأي أذى.