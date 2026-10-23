تراجعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4018.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس.

وانخفض المعدن 3.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي منذ يونيو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4033.70 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 54.46 دولاراً للأوقية في التعاملات الفورية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1563.67 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1051.00 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات أسبوعية.