تراجعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4018.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ الثالث من أغسطس.
وانخفض المعدن 3.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن وسجل أكبر نزول أسبوعي منذ يونيو.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4033.70 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 54.46 دولاراً للأوقية في التعاملات الفورية، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1563.67 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1051.00 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاضات أسبوعية.
الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر
تراجعت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
Gold prices fell today, heading for the largest weekly decline in more than four months, as rising oil prices and strong U.S. economic data bolstered expectations that the Federal Reserve (the U.S. central bank) will keep interest rates elevated for a longer period.
Gold dropped 0.1 percent in spot transactions to $4018.69 per ounce, marking its lowest level since August 3.
The metal has declined 3.4 percent since the beginning of the week and is recording its largest weekly drop since June.
U.S. gold futures for December delivery fell 0.6 percent to $4033.70.
As for other precious metals, silver decreased 0.1 percent to $54.46 per ounce in spot trading, platinum fell 0.4 percent to $1563.67, and palladium dropped 0.5 percent to $1051.00, with all three metals heading for weekly declines.