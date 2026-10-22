تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، متأثرةً بتصاعد المخاوف المرتبطة بالتضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 4081.89 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% لتسجل 4097.90 دولار للأوقية.

كما شمل التراجع بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.7% إلى 55.86 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 2.6% إلى 1586.22 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنسبة 3.2% إلى 1052.88 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الأداء في ظل متابعة المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية الأمريكية وتداعيات تحركات أسعار الطاقة على معدلات التضخم واتجاهات الأسواق العالمية.