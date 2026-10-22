روت المقيمة الجزائرية شفاء نور الدين بودار، تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشتها أثناء الاعتداء على مطار الرياض، بعدما تعرضت لإصابةٍ بالغةٍ في ساقها اليسرى، استدعت إجراء عمليتين جراحيتين، وسط مخاوف أولية من احتمال بتر قدمها.

وقالت شفاء، خلال حديثها لقناة «العربية»، إنها تقيم في المملكة منذ 30 عاماً وتعيش في المدينة المنورة، وإنها قدمت إلى الرياض في رحلة عمل لمدة يومين، وأثناء انتظار رحلة عودتها في الصالة الثالثة بالمطار، فوجئت بصوت انفجار وإصابة ساقيها، قبل أن يسود الظلام وينتشر الدخان في المكان.

وأضافت: «حاولت الوقوف والالتفات خلفي، لكن الدنيا كانت ظلاماً، وشاهدت أشخاصاً محترقين وآخرين على الأرض لا يستطيعون النهوض، وسط صراخ ومشاهد دموية مرعبة»، مشيرةً إلى أن شخصاً عرّف نفسه بأنه طبيب بادر بإسعافها وربط ساقها، قبل أن يحملها شخصان إلى خارج الموقع ويوقفا سيارةً من الشارع لنقلها إلى المستشفى.

وأكدت أنها لم تتعافَ حتى الآن من آثار الصدمة النفسية، قائلةً: «حرفياً أنا شفت الموت، لكن الحمد لله الله كتب لنا عمر»، موضحةً أن الأطباء رجّحوا عند وصولها إلى المستشفى احتمال بتر قدمها اليسرى، إلا أنها خضعت لعمليتين جراحيتين، ولا تزال تنتظر إجراء عمليةٍ ثالثةٍ، آملةً في استعادة قدرتها على الحركة.

ووجهت شفاء انتقاداتٍ حادةً للمليشيات الحوثية، واصفةً الاعتداء بأنه «عمل شنيع وإجرامي بمعنى الكلمة»، ودعت الله أن ينصر حكومة المملكة عليهم، مستنكرةً استهداف الأبرياء والأطفال والضعفاء، ومحاولات استهداف بيت الله الحرام، معتبرةً ذلك من أجرم وأبشع الجرائم.

من جانبه، أوضح استشاري جراحة التجميل والترميم الدكتور عبدالعزيز الهندي، أن المصابة وصلت إلى المستشفى وهي تعاني فقداناً في الأنسجة وأضراراً بالغةً في الساق اليسرى، شملت العضلات والأوردة والشرايين، إلى جانب كسرٍ في العظام، ما كان قد يؤدي إلى بتر القدم.

وبين أن التعامل مع الحالة جرى بالتعاون بين أقسام جراحة التجميل والترميم، وجراحة العظام، وجراحة الأوعية الدموية، إذ خضعت المصابة أولاً لعملية تنظيف واستكشاف الأنسجة والأوعية الدموية والأعصاب والعضلات السليمة، أعقبتها عملية ترميم لتغطية الأنسجة المهمة وحمايتها.

وأشار إلى أن العمليات القادمة ستستهدف استكمال تغطية الأنسجة المتبقية وتنظيف الأنسجة التي تحتاج إلى ذلك، معرباً عن أمله في أن تتمكن المصابة من المشي مجدداً بمساعدة العلاج الطبيعي والتأهيلي.