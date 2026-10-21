اشترطت وزارة البلديات والإسكان على ورش وسائل النقل تخصيص منطقة مكيفة للانتظار عند استقبال العملاء تتيح لهم متابعة الصيانة عبر نوافذ زجاجية، أو من خلال بث حي بالكاميرات عند تعذر الرؤية المباشرة، مع توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة للاستخدام.

وعزت الوزارة معاييرها إلى تنظيم نشاط الورش، وتوفير بيئة نظامية واضحة للمستثمرين والمستفيدين، وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تنظم أعمال الورش داخل حدود المنشأة وتمنع استخدام الأرصفة أو مناطق الارتداد لممارسة النشاط، كما تلزم بإيقاف مركبات العملاء داخل الورشة وعدم ركنها على الأرصفة والطرقات.

وبيّنت البلديات أن الاشتراطات تتيح للمستفيد التحقق من الوثائق النظامية للمنشأة عبر الرمز الإلكتروني الموحد «QR» الذي يجب عرضه في موقع ظاهر على واجهة المنشأة، ويتيح الوصول إلى بيانات الترخيص والوثائق الحكومية، بما يرفع مستوى الوضوح في التعامل.

ومن متطلبات السلامة الالتزام بكود البناء السعودي ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وتوفير التجهيزات الملائمة لطبيعة النشاط وصندوق للإسعافات الأولية، إلى جانب حصول العاملين على الشهادات المهنية للأنشطة التي تتطلب ذلك، بما يدعم توفير بيئة عمل أكثر سلامةً للعاملين والمستفيدين.

وفي الجانب البيئي لفتت وزارة البلديات إلى ضرورة تنظيم الورش عمليات التعامل مع النفايات والزيوت المستعملة، وتوفير حاجز للزيوت لمنع تسربها إلى شبكة الصرف الصحي، وفحصه مرةً واحدةً على الأقل كل ثلاثة أشهر، وجمع الزيوت المستعملة في خزانات مخصصة وتسليمها إلى الجهات المعنية بإعادة التدوير أو ناقلي النفايات المعتمدين، إضافةً إلى معالجة أي تسربات.

منع التمديدات على الواجهة

من المتطلبات المحافظة على نظافة الورشة ومحيطها، وصيانة الواجهات واللوحات والأرضيات والتجهيزات بصورة دورية، ومنع ظهور تمديدات الخدمات ووحدات التكييف على الواجهات بشكل يؤثر في المظهر العام، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس على تنظيم المنشآت وتحسين البيئة العمرانية.

وأكدت الوزارة أن أثر تنظيم ورش إصلاح وسائل النقل يمتد إلى تحسين جودة الخدمة، ورفع مستوى السلامة، وتنظيم استخدام الأرصفة والطرقات، والحد من التشوه البصري، وتحسين تجربة المستفيد، ودعم التعامل السليم مع النفايات والزيوت، لتكون الورش أكثر كفاءةً وتنظيماً ضمن البيئة الحضرية.