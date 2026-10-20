تواصلت مشاعر المواساة والتعازي لأسرة الراحل عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد -رحمه الله-، وسط حضور عكس المكانة التي حظي بها الفقيد بين محبيه وأصدقائه.

قدّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تعازيه ومواساته لأسرة الرشيد خلال زيارة لمقر العزاء بمدينة الرياض، يرافقه الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، واجب العزاء لأسرة الرشيد عبر اتصال هاتفي، مؤكدين مواساتهما لذويه في مصابهم.

وقال الأمير نواف بن فيصل بن فهد: «رحم الله الأخ الغالي والصديق العزيز عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد، وغفر له وأسكنه المولى عز وجل فسيح جنانه، وخالص التعازي لأسرته الكريمة».كما كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز: «رحمك الله يا عبدالعزيز، وجبر مصابك يا أبو سعد ومصابنا».

وفي كلمات وداع مؤثرة، نعى الأمير نواف بن سعد رفيق دربه وصديقه الراحل قائلاً: "لا أعلم كيف أرثيك يا عبدالعزيز، ولا كيف أختصر في كلمات علاقة امتدت منذ الطفولة وعشرة عمر جمعتنا فيها الصداقة والقرابة والأخوة، وكنت لي فيها أكثر من أخ».

وعبّر الأمير سعود بن عبدالله عن حزنه لرحيل الفقيد، مستذكرًا ما عُرف عنه من الخصال الحميدة والعلاقات الطيبة التي جمعته بمحبيه وأصدقائه.

كما توالت كلمات الرثاء والمواساة من عدد من الشخصيات، إذ نعى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الفقيد قائلاً: «بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره، ننعي المغفور له بإذن الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم»، مضيفًا: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

فيما استذكر بدر العساكر مناقب الفقيد قائلاً: «رحم الله عبدالعزيز بن عبدالعزيز الرشيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عُرف بكرمه ووفائه ومحبة الناس له»، مقدماً خالص العزاء لأسرته وذويه، سائلاً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لكل من واساها وشاركها أحزانها، مؤكدة أن مشاعر المواساة الصادقة كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابها.