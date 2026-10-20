مصر.. 12 قتيلًا و30 مصابًا في تصادم مروّع بين حافلة وشاحنة

في مشهد مأساوي على أحد الطرق الصحراوية في مصر، تحوّل تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة نقل ثقيل إلى حادث دامٍ خلّف 12 قتيلًا و30 مصابًا، وفق الحصيلة الأولية لوزارة الصحة. واستنفرت فرق الإسعاف جهودها لنقل المصابين إلى المستشفيات، وسط تحركات عاجلة للتعامل مع تداعيات الحادث.

ووقع التصادم عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الجيزة، بالقرب من بوابة دهشور، ما استدعى تحركًا عاجلًا لفرق الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأعلنت وزارة الصحة نقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالتهم الصحية، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية المناسبة لكل حالة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة من موقع الحادث.

وفي متابعة لتداعيات التصادم، وجّه وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، برفع مستوى الجاهزية بالمستشفيات وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات العلاجية المطلوبة.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت في البداية بـ28 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، قبل تعزيزها بسيارات إضافية، فيما شاركت سيارات إسعاف من محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف في عمليات نقل المصابين.

وتواصلت عمليات الاستجابة في موقع التصادم وسط استنفار أمني وإسعافي، بالتزامن مع متابعة الحالات المصابة وحصر الأعداد النهائية للضحايا.

وأكدت وزارة الصحة أن الأعداد المعلنة لا تزال أولية، مشيرة إلى موافاة الرأي العام بأي مستجدات فور توافرها، كما أعربت عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.