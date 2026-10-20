في غضون ساعة واحدة، تحولت جريمة قتل في ريف إدلب من واقعة غامضة إلى قضية كشفت التحقيقات الأولية جانباً من تفاصيلها، بعدما تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف المشتبه بها. وبين خلافات سابقة ومحاولة لإخفاء الأدلة عبر إحراق هاتف الضحية، تتكشف ملابسات جريمة هزّت بلدة أبو طلحة.

وفي بيان رسمي، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمنطقة حارم تمكّن، خلال ساعة واحدة من وقوع الجريمة، من كشف ملابسات مقتل السيدة في بلدة أبو طلحة التابعة لمنطقة سلقين بريف إدلب، وإلقاء القبض على المشتبه بها.

وأوضحت التحقيقات الأولية تورط المدعوة (س.ض) في ارتكاب الجريمة، على خلفية خلاف سابق بينها وبين الضحية، مشيرة إلى أن المتهمة أقدمت على إحراق الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها في محاولة لطمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة.

وأكدت قوى الأمن الداخلي استكمال الإجراءات القانونية بحق الموقوفة، تمهيداً لإحالتها إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

كما نشرت الجهات الأمنية صورة للموقوفة عقب اعتقالها، ظهرت فيها مرتدية ملابس التوقيف، مع حجب ملامح وجهها.

وتأتي هذه الجريمة في وقت لا تزال فيه حوادث القتل والسرقة في مناطق سورية مختلفة تثير مخاوف السكان، رغم الجهود الأمنية المعلنة لتعزيز الاستقرار وفرض سيادة القانون. ويطالب الأهالي باستمرار بتكثيف الإجراءات الأمنية وتسريع مسار التقاضي، بما يسهم في الحد من الجرائم وتعزيز الشعور بالأمان.