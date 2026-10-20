في مشهد إنساني مؤثر أعاد ذكريات الماضي، عادت المربية الفلبينية (سارة) إلى الرياض بعد غياب استمر 21 عاماً، لتشارك فرحة زفاف الشاب (مصعب)؛ الذي ساهمت في تربيته منذ سنوات طفولته.

وجاءت الزيارة بعد اتصال تلقته سارة من (ماما نورة) أثناء وجودها في فرنسا، أخبرتها فيه بقرب موعد الزفاف، لتقرر السفر إلى السعودية والمشاركة في المناسبة التي وصفتها بأنها لحظة لا يمكن أن تفوّتها.

وأكدت سارة أن علاقتها بالعائلة السعودية ظلت حاضرة في وجدانها رغم السنوات الطويلة، مشيرة إلى أنها أمضت 16 عامًا مع الأسرة وشعرت بأنها جزء منها، خاصة مع (بابا عبدالرحمن) و(ماما نورة).

من جانبها، عبّرت نورة بنت صالح العريفي عن سعادتها بعودة سارة، مؤكدة أن العائلة ما زالت تحتفظ لها بمكانة خاصة، تقديرًا لمواقفها ودورها الإنساني ومساندتها للأسرة خلال فترات صعبة، ومنها فترة مرض والدتها.