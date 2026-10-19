واجه باحثون عن العمل، صباح اليوم (الإثنين)، صعوبة في الوصول إلى رابط التوظيف الذي أعلنته شركة الصحة القابضة، بالتزامن مع طرح 4291 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات الطبية عبر 20 تجمعاً صحياً بمناطق السعودية، إذ ظهرت رسالة الخطأ (404) التي تفيد بعدم العثور على الصفحة المطلوبة

الشركة أوضحت أن مواجهة أي مشكلة تقنية في بوابة التوظيف تستدعي التواصل مع التجمع الصحي المعني عبر الهاتف أو واتساب، أو رفع تذكرة دعم إلكترونية.

حاولت «عكاظ» الدخول إلى الرابط المعلن للاطلاع على مسميات الوظائف، والتجمعات الصحية الأكثر احتياجاً للكوادر، ونصيب تخصصات طب الأسنان والصيدلة والمعلوماتية الصحية والصحة العامة من الفرص المطروحة، إلا أن رسالة الخطأ حالت دون الوصول إلى التفاصيل.

وأثار تعذر الوصول إلى الرابط عشرات الردود والتعليقات على إعلان الشركة في منصة «إكس»، إذ اشتكى عدد من الباحثين عن العمل من عدم تمكنهم من فتح الموقع، فيما تركزت مطالبات أخرى على إتاحة وظائف لخريجي طب الأسنان والصيدلة والمعلوماتية الصحية والصحة العامة والتثقيف الصحي ومكافحة العدوى، خصوصاً ممن أمضوا سنوات في انتظار التوظيف، بينما تساءل آخرون عن أعداد الوظائف المخصصة لكل تخصص وتجمع صحي.

من جانبها، أوضحت شركة الصحة القابضة، عبر صفحة الأسئلة الشائعة في بوابة التوظيف، أنه في حال مواجهة أي مشكلة تقنية أثناء استخدام البوابة، يمكن للمتقدم التواصل عبر الرقم المخصص للتجمع الصحي، والمتاح للاتصال أو عبر خدمة واتساب، والمدرج داخل بوابة التوظيف، أو رفع تذكرة دعم إلكترونية مباشرة من خلال الضغط على علامة الاستفهام الزرقاء بالموقع، مؤكدة أنه ستتم متابعة الطلب والتواصل مع المتقدم من قبل ممثل التوظيف بالتجمع الصحي في أقرب وقت ممكن.

وكشفت الشركة أن التقديم يقتصر على تجمع صحي واحد فقط، ولا يمكن التقديم على أكثر من تجمع في الوقت نفسه، مع إمكانية الاطلاع على الفرص الوظيفية في جميع التجمعات، وسحب الطلب وإعادة التقديم على تجمع آخر من خلال حساب المتقدم في المنصة.

3 مراحل لاجراءات التوظيف

أضافت الشركة أن إجراءات التوظيف تمر بثلاث مراحل، تبدأ بالفرز والتدقيق للتأكد من مطابقة التخصص والمؤهل والتصنيف المهني للشروط المطلوبة، تليها الاختبارات والمقابلات، ثم إصدار العروض الوظيفية للمرشحين المجتازين، واستكمال الفحوصات الطبية والمستندات النهائية قبل مباشرة العمل. وأكدت أن تقييم المتقدمين للوظائف الطبية قد يشمل اختبارات فنية وتخصصية لقياس الكفاءة والمهارات السريرية، إضافة إلى التقييم المرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي، عبر مقابلات منظمة تقيس مهارات التواصل والتفكير السريري ومدى توافق الإجابات مع المعايير المحددة. وأشارت الشركة إلى إمكانية الإعلان عن شواغر وظيفية إضافية مستقبلاً، وفق الاحتياج الوظيفي والتخصصات المطلوبة لكل تجمع صحي، دون تحديد موعد للإعلانات القادمة