أسفر سقوط مقذوف معادٍ أُطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على موقع سكني في مدينة نجران، اليوم الأحد، عن إصابة 6 مواطنين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بثلاثة منازل وثلاث مركبات، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمي للدفاع المدني.

وأوضح المتحدث أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، الموافق 5 رجب 1448هـ، واتخذت الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الواقعة.

وأكد أن استهداف الأعيان المدنية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على خطورة هذه الاعتداءات التي تطال المناطق السكنية وتعرّض المدنيين للخطر.