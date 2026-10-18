في ظل تصاعد التحديات الإقليمية والدولية، برز تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي محورًا رئيسيًا في المباحثات الخليجية الروسية، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الأحد، بمشاركة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع الوزاري المشترك التاسع للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، بحضور وزراء خارجية دول المجلس، وأمينه العام، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وبحث الاجتماع سبل توطيد العلاقات الخليجية الروسية، وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب تعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم الأمن والاستقرار ويفتح المجال أمام تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

كما تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية لإرساء السلام، وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، لما يمثله ذلك من أهمية في حماية أمن الطاقة واستمرارية سلاسل الإمداد العالمية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري.