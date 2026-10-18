تعمل الجهات الأمنية اللبنانية على كشف ملابسات وفاة شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، إثر سقوطه من نافذة شقة في الطابق الخامس بأحد المباني في منطقة زوق مصبح، في حادثة استنفرت فرق الإسعاف والقوى الأمنية والأدلة الجنائية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الشاب فارق الحياة فور سقوطه، فيما حضرت الجهات المعنية إلى الموقع، ونُقلت جثته إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد ظروف الحادث وأسبابه، والتحقق مما إذا كان السقوط عرضياً أو ناجماً عن انتحار أو فعل جنائي.

وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات أولية تفيد بأن الشاب كان برفقة أصدقائه داخل الشقة، أشارت إلى أن السقوط قد يكون وقع بصورة عرضية، من دون صدور نتائج رسمية تحسم ملابسات الواقعة حتى الآن.