شهد حفل زفاف في ولاية باليكسير التركية موقفًا طريفًا وغير مألوف، بعدما قرر أصدقاء العريس فائق فرات كومانوفا الابتعاد عن الهدايا التقليدية وتقديم مفاجأة استثنائية ارتبطت مباشرة بمهنته.

وفوجئ العريس وعروسه سابينا قرة تاش بدخول إطار شاحنة ضخم إلى قاعة الاحتفال وسط تصفيق وضحكات الحضور، في مشهد تحول سريعًا إلى أبرز لحظات الزفاف وأكثرها تداولًا بين المدعوين.

واختار الأصدقاء هذه الهدية نظرًا لعمل العريس سائقًا للشاحنات، حيث أحضروا إطارًا جديدًا وزينوه بالأوراق النقدية، ليجمع بين الطابع العملي والجانب الاحتفالي الذي يميز هدايا الأعراس.

وأثارت الفكرة استحسان الحاضرين الذين تفاعلوا معها باعتبارها واحدة من أغرب الهدايا التي يمكن أن تُقدَّم في مناسبة زفاف، فيما عبّر العروسان عن سعادتهما بالمفاجأة التي حملت طابعًا شخصيًا يعكس طبيعة عمل العريس.

ولم تتوقف أصداء الهدية داخل قاعة الاحتفال، إذ انتشرت صورها ومقاطعها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداولها المستخدمون على نطاق واسع واعتبروها مثالًا على الهدايا المبتكرة التي تترك ذكرى مختلفة لا تُنسى.