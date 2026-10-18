أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيماناً بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.



وقرر المجلس في اجتماع برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأحد)، تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، إن مجلس الدفاع الوطني استعرض مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، ولا سيما في ظل تصاعد الاعتداءات المرفوضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.



وأفاد بيان الرئاسة بأن مجلس الدفاع الوطني قرر مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في الإقليم برمته وتسوية الأزمات التي تشهدها المنطقة سلمياً.



وترأس الرئيس السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وزراء الداخلية والمالية والخارجية، رئيس المخابرات العامة، قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وبحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني.