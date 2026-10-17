روت الفنانة المصرية يسرا موقفاً لافتاً من مسيرة الفنانة المصرية إلهام شاهين، كاشفة عن لجوئها إلى رهن منزلها من أجل استكمال تصوير أحد أفلامها والحفاظ على استمرارية مشاريعها الفنية.

وجاء حديث يسرا خلال ندوة «البطولة النسائية في ميزان شباك التذاكر»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ استعرضت جانباً من تجربة إلهام شاهين، مشيرة إلى أنها خاضت مخاطرة استثنائية لم تقدم عليها أي من زميلاتها، بقولها: «إلهام شاهين رهنت بيتها علشان تكمل فيلم، ومفيش أي حد فينا عمل كده».



مكانة سينمائية بارزة

وأشادت يسرا بقدرة إلهام شاهين على مواجهة التحديات، مؤكدة أنها تتمتع بجرأة كبيرة في اتخاذ القرارات، فضلاً عن امتلاكها موهبة تمثيلية مميزة وخبرة في مجال الإنتاج، وهو ما مكنها من خوض تجارب فنية تنطوي على قدر كبير من المخاطرة.

وأكدت أن إلهام شاهين لا تتحدث كثيراً عن التضحيات التي تقدمها من أجل عملها، رغم ما تعكسه تجربتها من شغف بالسينما وإصرار على مواصلة العطاء، ووصفتها بأنها من أبرز الممثلات في تاريخ السينما المصرية، وسط تصفيق الحاضرين وتفاعلهم مع حديثها.



أحدث أعمالهم

وعلى جانب آخر، تستعد إلهام شاهين لعرض أحدث أعمالها الفنية «الحافي»، بمشاركة نخبة من الفنانين، بينهم عمرو عبد الجليل، وخالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، إلى جانب علاء مرسي، وأميرة فتحي، وبدرية طلبة، وأحمد سلامة، وإيمان السيد، وأمير شاهين، وإلهام صفي الدين وآخرون.

بينما تنتظر يسرا عرض مسلسلها الجديد «قلب شمس»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب المخرج محمد سامي، في تجربة تجمعهما مع نخبة من الفنانين، بينهم درة، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وانتصار، وسوسن بدر، وبسنت شوقي، وإدوارد، ومنة فضالي.