دخلت الفنانة المصرية منى زكي في نوبة بكاء أثناء حديثها عن الصعوبات التي واجهتها على مدار مشوارها، خلال تسلمها جائزة «الإنجاز مدى العمر» في افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن دعم زملائها أسهم في تجاوز لحظات السقوط، موجهة رسالة إلى الفنانين الشباب بشأن مواجهة الخوف وعدم الاستسلام له.



تكريم وسط تصفيق الفنانين

وتسلمت منى زكي الجائزة من المخرج محمد شاكر خضير، الذي تعاونت معه في مسلسل «تحت الوصاية»، الذي حقق نجاحاً نقدياً وجماهيرياً خلال موسم دراما رمضان 2023، وسط تصفيق حار من الحضور احتفاءً بمسيرتها الفنية.

واستهلت كلمتها باستعادة موقف للفنان فتحي عبد الوهاب، الذي قال عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «عصافير النيل» بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009: «شكراً.. ربنا لطف»، لتعلّق منى: «فعلاً هو لطف بيا، ولطفه كبير»، معبرة عن امتنانها لما حظيت به من توفيق ودعم طوال رحلتها.



منى زكي: زملائي ساندوني في أصعب الأوقات

وتطرقت الفنانة المصرية إلى الخوف الذي أشار إليه شاكر خضير خلال تقديمه لها، موضحة أنه رافقها في مراحل مختلفة من حياتها، بالتزامن مع ما شهدته مسيرتها من نجاحات وتحديات.

وأشادت بالدور الذي أداه زملاؤها في مساندتها خلال الأوقات الصعبة، قائلة: «كتير أوي خبطت في الأرض، وإنتوا اللي وقفتوني»، كما وجهت الشكر إلى المخرجين والمؤلفين وجميع العاملين خلف الكاميرا الذين تعاونت معهم، مؤكدة أنهم قدموا لها الدعم في أوقات التعب والضغط، وساعدوها على تجاوز الصعوبات ومواصلة العمل.



رسالة إلى الفنانين الشباب

كما وجهت منى زكي رسالة إلى الفنانين الشباب، دعتهم خلالها إلى عدم السماح للخوف بالسيطرة عليهم أو تعطيل خطواتهم، قائلة: «لا تدعوا الخوف يتحكم بكم، حاولوا أن تتجاهلوه، وتضعوه تحت أقدامكم؛ لأن الخوف يقيد».

وفي المقابل، أوضحت أن مواجهتها المستمرة لمخاوفها كانت جزءاً من تجربتها الفنية والإنسانية، معتبرة أن الصراع الداخلي ومحاولة التغلب على الخوف يمنحان الإنسان القدرة على النهوض بعد التعثر واستكمال الطريق.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على رغبتها في مواصلة مشوارها الفني، قائلة: «إن شاء الله هكمل»، في رسالة حملت تقديراً لكل من ساندها، وإصراراً على الاستمرار رغم التحديات.