دعت صانعة المحتوى السعودية عبير سندر، متابعيها والمتعاملين معها بالاعتماد على بيانات التواصل الجديدة التي أعلنتها، وذلك بعدما احتفظت مساعدتها السابقة برقم واتساب العمل الخاص بها ورفضت تسليمه إليها، محذرةً من احتمال استخدام الرقم في أمور لا تعرف طبيعتها.

تنبيه واعتذار

ونشرت سندر تنبيهاً باللغتين العربية والإنجليزية، أوضحت فيه أن رقم الواتساب السابق الخاص بها أصبح خارج سيطرتها، واعتذرت عن أي تأخير في الرد أو عدم متابعة الرسائل خلال الفترة الماضية، مؤكدةً أن التواصل الرسمي معها يجب أن يكون عبر رقم الهاتف والبريد الإلكتروني اللذين حددتهما في رسالتها.

رسالة مؤثرة

ولم تقتصر استجابة عبير سندر للموقف على التحذير من استخدام رقمها السابق، بل شاركت متابعيها عبر سناب شات رسالة عبّرت فيها عن استيائها من التجربة، وبدأتها بعبارة «حسبي الله ونعم الوكيل»، قبل أن تتحدث عن إيمانها بأن رزق الإنسان سيصل إليه مهما حدث.

وأوضحت أن أكثر ما يؤلمها في الموقف هو منح الثقة لشخص ثم الشعور بأن هذه الثقة تعرضت للخذلان، مشيرةً إلى أن الإحساس بالاستغفال واللؤم كان من أصعب ما واجهته، ورغم انزعاجها، أكدت تمسكها بقناعتها بأن أحداً لا يستطيع أخذ ما كُتب لها.

وتأتي رسالتها الشخصية بالتزامن مع تنبيهها بشأن رقم العمل، دون أن تكشف تفاصيل الخلاف الذي أدى إلى احتفاظ مساعدتها السابقة به، أو توضح ما إذا كانت قد بدأت إجراءات لاستعادته. كذلك، لم تتضمن المعلومات المتاحة رداً من منال على ما أعلنته عبير.

عبير سندر

وتحظى سندر بمتابعة من جمهورها الذي يتفاعل مع ما تشاركه من تفاصيل حياتها الشخصية وتجاربها الأسرية، إلى جانب محتواها في الموضة والجمال.