تحقق الجهات الأمنية في محافظة الجيزة في بلاغ الفنانة لقاء سويدان، الذي تتهم فيه أحد جيرانها بقطع عدد من الأشجار المزروعة في حديقة منزلها بمدينة 6 أكتوبر، والتعدي على ممتلكاتها الخاصة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة بلاغاً من الفنانة لقاء سويدان، أفادت فيه بتضررها من أحد جيرانها، متهمةً إياه بالتعدي على ملكيتها الخاصة وقطع عدد من الأشجار في الحديقة الملحقة بمسكنها، دون الحصول على إذن منها.

وحرّرت محضراً بالواقعة، أثبتت فيه الاتهامات التي وجّهتها إلى جارها، لتبدأ جهات التحقيق المختصة فحص البلاغ والوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا تزال الواقعة محل تحقيق، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية بشأن الاتهامات الواردة في البلاغ.

تغريم 3 مسيئين

من جهة ثانية قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بتغريم ثلاثة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهم، مع إلزامهم بسداد 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة ومحتوى يتضمن التشهير بالفنانة لقاء سويدان. وتعود وقائع القضية إلى محضر حررته الفنانة بتاريخ 30 سبتمبر 2023، اتهمت خلاله ثلاثة أشخاص، هم «إيهاب ع. أ. ج»، و«أسماء ح. أ. ف»، و«محمد ع. م. ع»، بنشر محتوى مسيء وتشهيري بحقها، وتداول أخبار كاذبة عنها عبر منصتَي «إنستغرام» و«فيسبوك». ووفقاً لما ورد في الاتهامات، تضمنت المنشورات محل البلاغ محتوى اعتبرته الفنانة مسيئاً إلى سمعتها ومنتهكاً لخصوصيتها، واتهمت أصحابها باستخدام حسابات مختلفة، من بينها حسابات تحمل أسماء «السيما ييبو»، و«التمرضية»، و«e3lam»، مؤكدةً أن ما نُشر ألحق بها أضراراً مادية وأدبية.

الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية

وقُيّد المحضر لاحقاً بالرقم 3813 لسنة 2023 إداري أول الشيخ زايد، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتهم وفقاً لمواد الاتهام الواردة في قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.