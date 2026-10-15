اطّلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على مستجدات مشروع ملعب أرامكو، ومستوى جاهزيته لاستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى، وذلك خلال زيارته للملعب اليوم (الخميس).

وتجوّل سموه في عدد من مرافق الملعب، واطّلع على التجهيزات الفنية والتقنية والاستعدادات لاستضافة المنافسات والفعاليات الجماهيرية، مؤكدًا أهمية استكمال جاهزية المرافق وفق أعلى المعايير، بما يلبي تطلعات الجماهير والزوار، ويواكب تطور القطاعين الرياضي والترفيهي في المنطقة الشرقية.

وأشار سموه إلى أن المشروعات الرياضية والترفيهية التي تشهدها المنطقة تعكس تطور بنيتها التحتية وتنوع مرافقها، وتسهم في تعزيز مكانتها وجهةً لاستضافة المنافسات الرياضية والفعاليات الكبرى.

من جانبه، قدّم رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، عرضًا عن سير الأعمال ومراحل الإنجاز، والتجهيزات الفنية والتقنية، والمرافق والخدمات المخصصة للجماهير، وما توفره من مقومات لتقديم تجربة متكاملة للزوار، وفق المعايير العالمية.

وتتجاوز الطاقة الاستيعابية لملعب أرامكو 47 ألف متفرج، ويتميز بتصميم معماري مستوحى من الطبيعة البحرية للمنطقة الشرقية، إلى جانب مرافق وتجهيزات فنية وتقنية متطورة، تعزز قدرته على استضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية الكبرى.