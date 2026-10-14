حسم حكم قضائي جديد صادر من محكمة الاستئناف في دبي فصلاً من النزاع الطويل بين الفنانة اللبنانية إليسا وإحدى شركات التوزيع الرقمي، بعدما أيدت حكماً سابقاً لصالحها، يقضي بإنهاء اتفاقية التوزيع الرقمي وإعادة السيطرة على قناتها الرسمية في منصة «يوتيوب».

فصل القناة

وبحسب المعلومات الواردة في الإعلان عن الحكم الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2026، ألزمت المحكمة الشركة بفصل قناة إليسا على «يوتيوب» عن إدارتها، وتسليم الفنانة وسائل الوصول إليها، بما يتيح لها إدارة محتواها الفني بصورة مستقلة.

نهاية النزاع

ويأتي القرار بعد خلاف قانوني بدأ على خلفية اتفاقية للتوزيع الرقمي تعود إلى 2023، وتطور إلى نزاع بشأن إدارة الحقوق الفنية والمحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية.

ويمثل تأييد الحكم خطوة قضائية مهمة لإليسا، بعد سنوات من الإجراءات القانونية التي سعت من خلالها إلى استعادة السيطرة على قناتها الرقمية وإنهاء ارتباطها التعاقدي بالشركة.

امتنان وتثمين

وأعربت إليسا عن امتنانها للقضاءين الإماراتي واللبناني، مثمنة الجهود القانونية التي رافقت القضية وأسهمت في الوصول إلى الحكم الصادر لصالحها.