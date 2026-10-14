لا تزال عائلة الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وزوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري في حالة حزن شديد، بعد وفاة نجله الأكبر علي عن عمر 33 عاماً، في خبر مؤلم أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع عدداً كبيراً من الفنانين والإعلاميين إلى تقديم التعازي ومشاركة العائلة مشاعر الحزن والمواساة.

دعاء ودعم

وفي هذه الظروف الصعبة، حرصت النجمة الإماراتية على التعبير عن حبها لزوجها واهتمامها به ووقوفها إلى جانبه في محنته، من خلال رسائل نعي ودعاء مؤثّرة لتحضّ متابعيها على الدعاء للراحل، وشاركتهم عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورة لزوجها خلال العزاء بدا فيها بغاية الحزن والضعف بعد أيام من وداع ابنه إلى مثواه الأخير، وشاركت أحلام الصورة للتعبير عن حبها ودعمها الكبير لزوجها، متمنيةً أن يمنّ الله عليه بالصبر والسلوان.

وأرفقت أحلام الصورة المؤثرة لزوجها الحزين والمتعب من رحيل ابنه بتعليق كتبت فيه: "ربي امسح على قلبه مسحاً يزيل وجع الفراق، اللّهم صبّر قلبه، كن معه وقوِّ صبره وهوّن عليه مصيبته وارحم فقيده يا أرحم الراحمين".

وتعدّ هذه الصورة الأولى لمبارك الهاجري بعد الإعلان عن وفاة نجله وتشييع جثمانه في قطر، وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة الحزينة، معبرين من خلال التعليقات عن حبهم ودعمهم الكبير له وتمنياتهم بأن يمنحه الله هو وزوجته أحلام وأشقاء الراحل الصبر والقوة لتجاوز هذه الخسارة الكبيرة.

نعي فاهد

من جهته، عبّر فاهد الهاجري عن حزنه الشديد لوفاة أخيه الأكبر علي، من خلال صورة نشرها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وثّقت جانباً من العزاء الذي أُقيمت مراسمه في قطر، وأرفقها برسالة شكر للمواسين، تقديراً لكل مَن حضر لتقديم واجب العزاء، في لفتة مميزة تظهر طريقة تفكير الشاب وتعامله في الظروف الصعبة.

وأرفق فاهد الصورة بتعليق كتب فيه: "مَن لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم (وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون). باسمي ونيابةً عن أهلي أعبّر عن الامتنان من أعماق القلب. شكراً لكل مَن قدّم لنا واجب العزاء. شكراً لكل مَن عزّانا وواسانا ولمَن حضر او اتصل هاتفياً، أو علّق برسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "نلتمس العذر لمَن لم تسمح له الظروف بالتعزية. شكراً للجميع وشكراً لكل مَن واسانا وشاركنا في مصابنا الأليم".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلمات ابن أحلام التي تدل على وعيه واهتمامه بالتفاصيل والتعبير عن رأيه ورأي عائلته بكل احترام ومحبة، متمنين له ولأسرته الصبر والسلوان في هذه الفترة العصيبة.

علي الهاجري

وعلي هو النجل الأكبر لمبارك الهاجري من زواجه السابق، وتوفي عن عمر يناهز 33 عاماً، وأعلنت الأسرة خبر الوفاة مساء (السبت) الماضي، وأشارت تقارير صحافية إلى أن الشاب توفي فجأةً وهو نائم في سريره، بسبب ظاهرة تُعرف علمياً بـ "الموت القلبي المفاجئ"، بحسب معلومات متداولة من مقربين من الأسرة.