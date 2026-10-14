صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في (الثلاثاء) الموافق 05/02/1448هـ الموافق 13/10/2026 م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنهما 4 إصابات لامرأتين ورجل وطفل، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً. وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.