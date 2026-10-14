صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في (الثلاثاء) الموافق 05/02/1448هـ الموافق 13/10/2026 م، باشر الدفاع المدني في مدينة الرياض سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز بعد اعتراضهما وتدميرهما تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنهما 4 إصابات لامرأتين ورجل وطفل، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً. وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
الدفاع المدني: 4 إصابات وأضرار محدودة في 15 مسكناً إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض صاروخين من نوع كروز في الرياض
14 أكتوبر 2026 - 01:23 | آخر تحديث 14 أكتوبر 2026 - 01:32
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«عكاظ» (جدة)
The official spokesperson for the Civil Defense stated that on (Tuesday), corresponding to 05/02/1448 AH, which is 13/10/2026 AD, the Civil Defense in Riyadh responded to the fall of debris from two cruise missiles after they were intercepted and destroyed, launched by the terrorist Houthi militia. This resulted in 4 injuries, including two women, a man, and a child, as well as limited material damage to 15 residential homes. The approved procedures for such cases have been implemented.