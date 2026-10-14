حذّرت شركة «أنثروبيك» الأمريكية المتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي من أن النماذج الصغيرة قد تصبح خلال أشهر قليلة قادرة على نسخ نفسها والانتشار بصورة مستقلة بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما فيها أجهزة التلفزيون الذكية والأجهزة المنزلية، دون الحاجة إلى مراكز بيانات ضخمة أو تدخل بشري مباشر، في تطور قد يفتح الباب أمام جيل جديد من التهديدات السيبرانية يصعب احتواؤها وإيقافها.

وجاء التحذير في دراسة نشرتها الشركة، (الإثنين) 12 أكتوبر 2026، استعرضت خلالها نتائج تجارب أجراها فريقها المتخصص في اختبار المخاطر الأمنية، بهدف تقييم قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على الانتقال بين الأجهزة وتشغيل نسخ جديدة من نفسها بصورة ذاتية.

تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي على 15 جهاز تلفزيون



وكشفت «أنثروبيك» أن باحثيها نجحوا في تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي يضم 26 مليار معامل، موزعاً على 15 جهازاً منخفض التكلفة يعمل بنظام أندرويد للتلفزيون، يبلغ سعر الجهاز الواحد منها نحو 55 دولاراً.

وأوضحت أن التجربة أثبتت إمكانية توزيع العمليات الحسابية للنماذج الكبيرة نسبياً على مجموعة من الأجهزة محدودة الإمكانات، رغم أن سرعة توليد النصوص لم تتجاوز 0.39 رمز في الثانية.

وفي تجربة أخرى، تمكن نموذج يضم 9 مليارات معامل من إعداد بيئة تشغيل للاستدلال على ثمانية أنواع من الأجهزة التسعة التي خضعت للاختبار، ما يشير إلى تقدم قدرة النماذج الصغيرة على التكيف مع عتاد حاسوبي مختلف.

نماذج قادرة على الانتشار الذاتي في بيئات اختبارية



وأظهرت الاختبارات أن نماذج تضم 30 مليار معامل أو أقل أصبحت قادرة على تنفيذ العديد من الخطوات اللازمة للنسخ الذاتي، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في ربط هذه الخطوات وتنفيذ العملية كاملة بصورة موثوقة.

في المقابل، نجح نموذج «GLM-5.2» في إكمال عملية الانتشار عبر شبكة اختبارية مبسطة، والوصول إلى الأجهزة الثمانية المستهدفة في أربع من أصل خمس تجارب.

ورجّح الباحثون أن تتمكن نماذج أصغر حجماً من بلوغ مستوى مماثل من القدرات بحلول نهاية عام 2026، إذا استمرت وتيرة تطورها الحالية.

وشددت الشركة على أن هذه النتائج لا تعني وجود نماذج ذكاء اصطناعي تنتشر ذاتياً بالفعل في الإنترنت المفتوح، وإنما تكشف عن اقتراب الإمكانات التقنية اللازمة لتحقيق ذلك.

مخاوف من ظهور «ديدان ذكية» يصعب إيقافها



وحذّرت الدراسة من احتمال ظهور ما يُعرف بـ«ديدان الذكاء الاصطناعي»، وهي أنظمة تستطيع البحث عن أجهزة ضعيفة الحماية، واستغلال ثغراتها، ثم نقل نسخ من نفسها إليها ومواصلة الانتشار بصورة مستقلة.

وتكمن خطورة هذه الأنظمة المحتملة في قدرتها على التكيف مع الأجهزة والبيئات البرمجية غير المألوفة، بخلاف البرمجيات الخبيثة التقليدية التي تعتمد غالباً على تعليمات وأساليب اختراق محددة مسبقاً.

وأشارت «أنثروبيك» إلى أن انتشار نسخ النموذج عبر آلاف الأجهزة المنزلية والتجارية قد يجعل إيقافه أكثر تعقيداً، لعدم وجود خادم مركزي يمكن تعطيله لإنهاء نشاط جميع النسخ.

ورغم أن انتشار هذه الأنظمة قد يكون بطيئاً نسبياً، فإن القضاء عليها بصورة كاملة قد يتطلب تعاون مزودي خدمات الإنترنت والشركات المصنعة للأجهزة والجهات المعنية بالأمن السيبراني.

تحذيرات أمنية وتشكيك في حجم التهديد



ودعت الشركة إلى تعزيز حماية أجهزة إنترنت الأشياء، وتحسين إعدادات الأمان الافتراضية، وتطوير وسائل لرصد الأنشطة غير المعتادة على الشبكات، استعداداً لاحتمال ظهور أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على الانتشار دون إشراف بشري.

ومع ذلك، شكك بعض خبراء التقنية في مدى إمكانية تعميم نتائج التجارب على البيئات الحقيقية، مشيرين إلى أن الاختبارات أُجريت في ظروف مبسطة، وأن بعض الأجهزة المستهدفة كانت مهيأة لتسهيل الوصول إليها.

وأكد هؤلاء أن إثبات قدرة نموذج على تشغيل نفسه والانتقال بين أجهزة داخل مختبر لا يعني بالضرورة امتلاكه القدرة على اختراق أجهزة محمية والانتشار بصورة مستقلة على نطاق واسع.

وتسلط النتائج الضوء على تحدٍ جديد يواجه قطاع الأمن السيبراني، يتمثل في احتمال تحول نماذج الذكاء الاصطناعي من أدوات يمكن استخدامها لتنفيذ الهجمات إلى أنظمة قادرة مستقبلاً على تشغيل نفسها والتكيف والانتشار عبر الشبكات دون تدخل بشري مستمر.