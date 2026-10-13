توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء) استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

ضباب على سواحل 4 مناطق

وأشار التقرير إلى احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

رياح تتجاوز 50 كيلومتراً في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18 و48 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط.

أما الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة باتجاه مضيق باب المندب، وكذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر على الجزء الأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الجنوبي، وقد يتجاوز مترين باتجاه مضيق باب المندب ومع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر متوسطة الموج شمالاً، وخفيفة الموج في الجزء الأوسط، وخفيفة إلى متوسطة الموج جنوباً، وقد تصل إلى مائجة باتجاه مضيق باب المندب ومع السحب الرعدية.

الخليج العربي.. أمواج تتجاوز مترين

وفي الخليج العربي، توقع المركز أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، تتحول ليلاً إلى شرقية وشمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما الجزء الجنوبي، فتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية وشرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر على الجزأين الشمالي والجنوبي، وقد يتجاوز مترين على الجزء الشمالي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر خفيفة الموج عموماً، وتصل إلى مائجة على الجزء الشمالي بالتزامن مع تكون السحب الرعدية الممطرة.