فجّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قنبلة تنظيمية، بإضافة فقرات جديدة في لوائحه تمنع دخول أندية تحت ملكية وسيطرة واحدة في نفس المسابقة، ابتداءً من موسم 2027-2028،وهذا القرار يضع حالة أندية النصر والاتحاد والأهلي تحت المالك الواحد في الواجهة، ويفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة للمشاركة القارية وانتقال سريع لملاك جدد على غرار نادي الهلال.



وجاء التحديث في المادة 8 لمنع أي خطر جوهري على نزاهة المنافسة:



المادة 8.4: تحظر الملكية أو العضوية أو المشاركة في إدارة أو امتلاك سلطة على نادٍ آخر مشارك في نفس المسابقة عند وجود خطر على النزاهة.



المادة 8.5: لا يجوز لفرد أو كيان المشاركة في إدارة أو شؤون أو الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ في نفس المسابقة.



المادة 8.6: لا يجوز لفرد أو كيان أن تكون له سيطرة أو تأثير على أكثر من نادٍ مشارك في نفس المسابقة إذا وُجد خطر جوهري على النزاهة.