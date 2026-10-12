أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر يحذر فيه من هطول أمطار غزيرة على محافظتي رهاط ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، في حالة جوية متصاعدة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأوضح المركز أن المعطيات المناخية تشير إلى نشاط كبير في السحب الركامية، ما يرفع احتمالية تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والشعاب، داعيًا السكان إلى توخي الحيطة والابتعاد عن مجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان السلامة العامة.

ويأتي هذا التحذير ضمن سلسلة تنبيهات أطلقتها الأرصاد خلال الأيام الماضية؛ نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق، وسط متابعة مستمرة للتطورات المناخية وتحديثات الحالة المطرية.