أحبط الدفاع الجوي الملكي السعودي اليوم (الأحد)، هجوماً يستهدف مطار الملك خالد في الرياض بمقذوف.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي اليوم (الأحد)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ طواف (كروز) في محيط مطار الملك خالد الدولي، مبيناً أن صالة المسافرين رقم 4 بالمطار تعرضت لاعتداء بمقذوف مجهول.

وأشار إلى أن الاعتداء نتج عنه حريق ويجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أمس، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء وذلك في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، وقد نتج عن الاعتداء عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتاً، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن المستجدات لاحقاً.